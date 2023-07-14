РЖД продлят магистральную квантовую сеть до Ростова-на-Дону и Казани в 2023 году

К 2024 году ожидается, что протяженность квантовых сетей превысит 7 тыс. км, а к 2030 году составит более 15 тыс. км

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новые участки магистральной квантовой сети в 2023 году будут созданы между Москвой, Воронежем и Ростовом-на-Дону, а также от Нижнего Новгорода до Арзамаса и Казани. Об этом сообщил замгендиректора - главный инженер РЖД Анатолий Храмцов на первом Форуме будущих технологий.

"В рамках развития квантовой инфраструктуры в 2021-2022 годах созданы сегменты магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород, при этом общая протяженность квантовой сети составила 1,147 тыс. км. В 2023 году запланировано создание новых участков сети Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - Арзамас - Казань. По итогам первого полугодия завершены проектные изыскательские работы и утверждена рабочая документация на новых участках сети. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2023 году", - сказал Храмцов.

По его словам, протяженность квантовых сетей в России в 2023 году будет увеличена на более чем 1,4 тыс. км.

В феврале 2023 года глава РЖД Белозеров отмечал, что холдинг прорабатывает возможность подключения квантовых сетей к магистральной ж/д сети. К 2024 году ожидается, что протяженность квантовых сетей превысит 7 тыс. км, а к 2030 году составит более 15 тыс. км.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.