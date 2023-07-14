В Москве выручка резидентов кластера фотоники за 2022 год составила 70 млрд рублей

Реализация проекта позволила организовать 6,6 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за 2022 год составила 70 млрд рублей. На основе фотоники столичные предприятия разрабатывают уникальные технологии и продукты в области создания оптико-электронных систем, комплексов и аппаратуры наблюдения, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Сегодня фотоника активно применятся в широком круге отраслей: от промышленного производства до здравоохранения. Для успешного развития этого направления в октябре прошлого года в столице был создан кластер фотоники и микроэлектроники. В его состав вошли более 50 ведущих компаний, 20 из которых являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны "Технополис Москва". Их совокупная выручка за 2022 год достигла 70 млрд рублей", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что реализация проекта позволила организовать 6,6 тыс. рабочих мест.

"Одним из ключевых проектов кластера стала организация центра экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Эти элементы позволяют до 100 раз увеличить скорость передачи данных и до 10 раз снизить объемы энергопотребления. Кроме того, в рамках объединения создается научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов, которые необходимы для производства ФИС", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Уже сегодня фотонные интегральные схемы применяются в сельском хозяйстве, например для мониторинга болезней растений, строительстве, медицине при персонализации медицинских изделий, беспилотном транспорте, электронике для аналоговых вычислений и многих других направлениях.