РНКБ с 2019 года подписал сделки по финансированию девелоперов на 107 млрд рублей

Профинансировано строительство объектов площадью более 2 млн кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ, входящий в группу ВТБ, с 2019 года одобрил и подписал сделки в рамках проектного финансирования девелоперов на сумму около 107 млрд рублей. Профинансировано строительство объектов площадью более 2 млн кв. м, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе банка.

"Банк с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 млн кв. м. За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом с начала 2023 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тыс. кв. м на сумму около 11,6 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тыс. кв. м на сумму около 20 млрд рублей.

"Проектное финансирование строительных объектов, которое в том числе подразумевает обновление жилого фонда в основных регионах присутствия банка - Республике Крым и городе Севастополе, является одним из приоритетных направлений нашей работы", - прокомментировал вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.