Брокеры пересчитают свой норматив достаточности капитала

Он определяется ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Профучастникам разрешат при расчете норматива достаточности капитала применять понижающий коэффициент риска для облигаций, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета или структурной адаптации российской экономики. Такой проект указания подготовил Банк России для общественного обсуждения.

Кроме того, профучастники не смогут использовать для покрытия кредитных и рыночных рисков заблокированные активы - их стоимость будет вычитаться из величины капитала, следует из сообщения на сайте ЦБ.

Некоторые изменения учитывают сложившуюся правоприменительную практику. "В частности, теперь предусматривается единый каскадный подход к выбору ставок для кредитного и рыночного риска. Если нет таких ставок, рассчитанных клиринговой организацией по облигациям, акциям и валюте, то профучастники должны применять корректирующие коэффициенты, которые устанавливает Банк России", - пояснил регулятор.

Норматив достаточности капитала определяется ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. С 1 октября 2022 года его минимальное значение составляет 8%.