Литва присоединится к фонду ЕС в размере €400 млн на восстановление Украины

По словам министра финансов республики Гинтаре Скайсте, страна направила €10 млн

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Литва присоединится к формируемому ЕС фонду в размере €400 млн на восстановление Украины, перечислив туда €10 млн . Об этом в пятницу заявила журналистам министр финансов республики Гинтаре Скайсте.

"В фонд восстановления Украины Литва направляет €10 млн", - сказала она. Скайсте указала, что всего страны обязались выделить на эти цели €400 млн.

Фонд формируется и управляется Европейским инвестиционным банком. "Этот механизм позволит финансировать срочные проекты восстановления критической инфраструктуры и устойчивости украинской экономики", - заявила министр.