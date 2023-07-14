ЦППК сэкономила 23 тыс. км чековой ленты за 2022 год

Как сообщили в компании, такой результат стал возможен благодаря изменению размера шрифта и перекомпоновке информации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 23 тыс. км было сэкономлено Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) за год. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Обновление системы продаж позволило компании сэкономить 23 тыс. км чековой ленты - больше половины земного экватора. Такой результат стал возможен благодаря изменению размера шрифта и перекомпоновке информации - бумажный билет стал вдвое меньше. Пассажиры все чаще записывают проездные документы на различные транспортные карты и пользуются мобильным приложением для покупки и активации билетов", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что с июня 2022 года пассажиры ЦППК могут распечатать билет в двух форматах: полном и укороченном. Полный является билетом-чеком с данными для компенсации проезда, и чтобы распечатать его, необходимо выбрать соответствующий пункт в билетопечатающем аппарате. Укороченный вариант содержит только информацию, необходимую для совершения проезда.

"Проект по сокращению фискальной части билета проводится в рамках глобальной программы цифровизации - параллельно компания развивает такие каналы продаж как билетные автоматы, мобильное приложение и сайт. Кроме того, пассажиры компании отдают все большее предпочтение записи разовых билетов на транспортные карты, отказываясь от печати чеков", - заключили в пресс-службе ЦППК.