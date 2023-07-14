"Яндекс Go" открывает школы вождения электросамокатов в городах России

Посетителям расскажут о новых правилах дорожного движения для электросамокатов, а потом предложат выполнить практические задания, например проехать на самокате через лежачих полицейских и "змейку"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс Go" запускает школу вождения в ряде городов РФ, в которой расскажут о новых правилах дорожного движения на электросамокатах и культуре вождения в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

"С 14 июля все желающие в Москве могут посетить школу вождения от экспертов по безопасности "Яндекс Go". Занятия посвящены правилам дорожного движения на самокатах и общей культуре вождения в городе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что посетителям школы расскажут о новых правилах дорожного движения для электросамокатов, а потом предложат выполнить практические задания, например проехать на самокате через лежачих полицейских и "змейку". Как пояснили в пресс-службе, эти упражнения созданы специально для того, чтобы пользователи самокатов научились городской езде и чувствовали себя увереннее на улицах, дорогах и в парках города. "Занятия проходят в защитных шлемах, на специальной огороженной площадке, оборудованной с учетом инфраструктуры города. Если правильно выполнить все задания, можно получить призы от сервиса", - добавили в пресс-службе.

Пройти обучение в школе может любой желающий старше 18 лет. Занятия, согласно представленной информации, будут проходить по выходным с 16:00 до 22:00, в парке Сокольники до конца лета. "Заранее записываться на них не нужно. В дальнейшем такие школы будут открыты и в других городах - Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре", - заключили в пресс-службе.