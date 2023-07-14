Минэнерго и ФАС предложили повысить нормы продаж бензина и дизеля на бирже с 1 сентября

По данным Минэнерго, мера направлена на увеличение объема предложения топлива на внутреннем рынке и стабилизацию цен

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали документы об увеличении минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго.

"ФАС совместно с Минэнерго разработаны проекты актов о планируемом увеличении биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 п.п.", - отметили в министерстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что эта мера направлена на увеличение объема предложения топлива на внутреннем рынке и стабилизацию цен.

Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Таким образом, в случае введения нового норматива обязательный объем реализации бензина через биржу достигнет 13%, а дизеля - 9,5%.

Ранее с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля выступила ФАС на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.