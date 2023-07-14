ФНС опровергла информацию об отмене передачи данных о мобилизованных для кредитных каникул

Федеральная налоговая служба назвала действующей эту норму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла информацию о приостановке автоматической передачи информации о мобилизованных судебным приставам для оформления кредитных каникул. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

"Норма, регламентирующая обмен сведениями о мобилизованных между Федеральной налоговой службой и службой судебных приставов, является действующей. Мобилизованные имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Эта норма предусмотрена постановлением №1103 от 4 июля 2023 года. Постановление от 30 июня 2023 года №1079 является дублирующим, поэтому оно было признано утратившим силу", - говорится в публикации.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что правительство РФ отменило постановление от 30 июня о необходимости ФНС передавать данные судебным приставам о мобилизованных россиянах, и автоматически предоставлять им кредитные каникулы. В сообщениях говорилось, что мобилизованные должны продолжать выплачивать кредиты или сами приносить необходимые справки приставам.

Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником специальной военной операции или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона.