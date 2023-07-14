Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления

В ходе сотрудничества партнеры сформируют облачную платформу, которая обеспечит доступ к квантовым вычислениям для исследователей и бизнес-пользователей, сообщили в VK

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский квантовый центр и VK займутся развитием квантовых вычислений с помощью облачной платформы VK Cloud. Соответствующее соглашение подписано между организациями, сообщает пресс-служба VK.

"Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры планируют ускорить развитие квантовых вычислений с помощью облачной платформы VK Cloud. Первые эксперименты уже позволили решить часть технологических и инфраструктурных задач и провести вычисления с рекордными для России показателями", - рассказали в пресс-службе.

Среди основных направлений сотрудничества будет формирование облачной среды, которая поможет ускорить инновации в области квантовых вычислений, таких как построение квантового компьютера в облачном доступе и запуск на нем ключевых квантовых алгоритмов в режиме реального времени, отметили в пресс-службе. "Облачная платформа обеспечит доступ к квантовым вычислениям для исследователей и бизнес-пользователей и станет основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач", - считают в VK.