На Колыме лицензии на добычу золота старателями будут иметь трехлетний срок

В случае нарушения закона участки будут изыматься

ТАСС, 14 июля. Вольные старатели, которые займутся добычей золота на Колыме в пилотный период действия законопроекта "О вольном приносе", получат лицензии с трехлетним сроком. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов.

"Магаданская область стала пилотным регионом именно потому, что на протяжении двух десятилетий мы прорабатывали тонкости реализации идеи о вольном приносе золота. Но не стоит забывать и о должном контроле со стороны государства в этой отрасли легального старательства физлицами. Лицензии на добычу золота будут выдаваться физлицам на три года, в случае нарушения закона участки будут изыматься", - заявил Косолапов, добавив, что оформление лицензий для вольноприносителей будет осуществляться на региональном уровне.

В Магаданской области участки для добычи драгметалла сейчас находятся в Сусуманском муниципальном округе. По предварительным данным, до пятой части жителей округа смогут примерить на себя роль вольных старателей. Позже география будет расширена на другие муниципальные образования Колымы.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что пилотный период законопроекта "О вольном приносе", который разрешит добычу золота в РФ частным лицам, будет длиться четыре года. Регионами-пилотами планируется сделать Магаданскую область и Забайкальский край.

Важность законопроекта

Косолапов уверен, что принятие закона выведет незаконных старателей из тени, что, в свою очередь, положительно скажется и на бюджете Магаданской области в целом. "Кроме того, признание вольного приноса важно и в социальном плане: у жителей многих колымских поселков появится возможность для цивилизованной золотодобычи", - отметил министр.

С такой точкой зрения согласен губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в Забайкалье много людей, кто зарабатывает золотодобычей, "но они пока делают это незаконно". "Именно поэтому наш регион выделен стартовой площадкой для его реализации. На данный момент у нас идет формирование межведомственной рабочей группы при правительстве региона, координировать ее будет штаб министерства природы Забайкалья", - сказал Осипов.

Поддерживают принятие законопроекта и в Хабаровском крае - одном из ведущих регионов России по добыче золота. "В целом мы поддерживаем законопроект и то, что он будет действовать после принятия сначала в пилотных регионах. Будем внимательно следить за опытом наших соседей", - сказал замминистра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Морозов.

Законопроект "О вольном приносе" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству.

В конце марта проект закона о добыче золота физическими лицами прошел комиссию по законопроектной деятельности, в апреле он был внесен в Госдуму.