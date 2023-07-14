Азербайджан и Россия увеличили товарооборот в I полугодии на 37,7%

Он составил $1,165 млрд

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам I полугодия 2023 года составил $1,165 млрд, что на 37,7% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе - июне экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $621,135 млн (на 59,2% больше показателя 2022 года), а импорт товаров из РФ - $1,543 млрд (на 30,6% превышает аналогичный показатель 2022 года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам полугодия заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. В то же время РФ лидирует среди стран, продукция которых импортируется Азербайджаном. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 8,27% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.