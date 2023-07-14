Приложение "Мегафона" исчезло из Google Play

По запросу "мегафон" поиск выдает только приложения от "Мегалабс" - одной из структур оператора

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Приложение сотового оператора "Мегафон" исчезло из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент ТАСС.

По запросу "мегафон" поиск выдает только приложения от "Мегалабс" - одной из структур оператора.

"Мегафон" не видит оснований для удаления своего приложения из Google Play. "Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сказали в пресс-службе оператора.

Оператор напомнил клиентам, что они по-прежнему могут скачать приложение в Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте.

Минторг США в начале года расширил санкции против России и Белоруссии, в том числе ввел экспортные ограничения - они коснулись и "Мегафона". Оператор подчеркивал, что санкции США не распространяются на услуги в области обеспечения связи и расчетов за них.