Песков назвал ответной мерой предъявление иностранному бизнесу условий для выхода из РФ

Правительство приняло меры для защиты отечественной экономики, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал защитой отечественной экономики меры, ограничивающие выход иностранцев из бизнеса в России.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила перечень требований из 10 пунктов, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Часть этих ограничений уже действует, однако есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись, отмечает издание.

"Правительство действительно на фоне беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям", - подчеркнул Песков.

Он при этом отметил, что это "очень объемный вопрос для дискуссии".

Как сообщали "Ведомости", одним из условий для выхода иностранцев из бизнеса в РФ является то, что покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. В случае если соглашение подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену. Среди других пунктов, согласно решению подкомиссии, газета выделяет предоставление дисконта не менее 50% от рыночной стоимости, осуществление платежа в бюджет в размере 10%, если сделка осуществляется с дисконтом менее 90% от рыночной стоимости, запрет на вывод средств от продажи за границу для собственников из недружественных стран, а также наличие всех других необходимых для сделки разрешений от российских органов власти и так далее.