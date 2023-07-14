В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя только в спецмагазинах

Депутаты от ЛДПР также предложили внести в закон статью, определяющую понятие "специализированный стационарный торговый объект"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР в пятницу внесли на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу алкоголя - продавать его можно будет только в специализированных стационарных магазинах. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторы предлагают внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и добавить в него норму, согласно которой розничная торговля алкогольной продукцией допускается только в специализированных стационарных торговых объектах.

Также в закон предлагается внести статью, определяющую понятие "специализированный стационарный торговый объект". По словам авторов проекта, в таких специализированных магазинах будет продаваться только алкогольная продукция и ничего более.

"Данный законопроект позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку граждане, осуществляющие покупку продуктов питания, вследствие атаки маркетинга (скидки, баллы и т. п.) могут приобрести и алкогольную продукцию. Законопроект позволит снизить объем потребляемой алкогольной продукции данной категорией лиц", - говорится в пояснительных материалах к документу.