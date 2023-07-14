Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

Согласно базовому сценарию от 28 апреля, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России продолжает ожидать ускорения инфляции в ближайшие месяцы - по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений лета - осени 2022 года. Об этом говорится в опубликованном регулятором комментарии "Динамика потребительских цен".

Согласно базовому сценарию от 28 апреля 2023 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. При этом в июне 2023 года потребительские цены выросли на 0,37% (в мае - на 0,31%). С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен продолжил ускоряться и составил 0,52% (в мае - 0,39%). В среднем за три месяца (апрель - июнь 2023 года) прирост цен составил 0,41%, что в годовом выражении соответствует 6,4%. Показатель годовой инфляции также продолжил расти, достигнув 3,25% (месяцем ранее - 2,51%).

Регулятор считает, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный. В июне 2023 года рубль ослаб на 5,2%, 4,9% и 2,8% по отношению к доллару США, евро и юаню соответственно, однако пока что эффект переноса от ослабления менее заметен, чем обычно, пояснили в ЦБ.

Исключением являются отдельные товары и услуги, спрос на которые сохраняется на высоком уровне. Например, на услуги зарубежного туризма и автомобили - темп удорожания в июне замедлился, но остался высоким.

"Их ценам свойственна повышенная волатильность вследствие сокращения в последний год предложения, а также в результате изменений в методологии наблюдения. Из-за ослабления рубля в условиях ограниченного предложения и в ожидании введения утилизационного сбора ускорился рост цен на автомобили", - также отметил ЦБ. Кроме того, на фоне анонсированного снижения демпфирующих выплат в пользу нефтепереработчиков продолжила увеличиваться стоимость бензина. В то же время продолжили снижаться цены на плодоовощную продукцию, а также технику и электронику.