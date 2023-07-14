Венгрия рассчитывает на поставки газа из Катара с 2027 года

Энергетическая безопасность может стать важнейшей областью сотрудничества между двумя странами, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает получать сжиженный природный газ (СПГ) из Катара начиная с 2027 года. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Катаром.

"Энергетическая безопасность может стать важнейшей областью сотрудничества между двумя странами, что даст реальный шанс на поставки катарского СПГ в Венгрию с 2027 года", - сказал глава МИД, напомнив, что переговоры об этом уже идут. "Никто не может отрицать, что регион Персидского залива является сегодня самым быстрорастущим регионом мира и сотрудничество с ним явно отвечает интересам всех, кто хочет сохранить рост экономики в нынешних непростых условиях", - подчеркнул Сийярто.

В декабре 2022 года Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа. Правительство считает, что страна могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры по этим вопросам ведут венгерская компания MVM и катарская государственная компания QatarEnergy.

Ранее Сийярто заявлял, что если Хорватия, как и обещала, расширит мощности терминала на острове Крк, то появится возможность поставок катарского газа в ближайшие три года. Катар обладает третьими по величине в мире запасами природного газа и является вторым в мире экспортером СПГ. В то же время эксперты отмечают, что переговоры Катара со странами Евросоюза о поставках газа в последнее время шли крайне сложно, поскольку Катар настаивает на заключении долгосрочных контрактов, а это противоречит подходу ЕС.

В соответствии с политикой диверсификации правительство Венгрии ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок, налаживая в этих целях взаимодействие с такими странами, как Азербайджан и Катар. В то же время оно не отказывается от сотрудничества с прежними партнерами, в первую очередь с Россией. Как отмечал Сийярто, диверсификация "не означает замены одного поставщика на другого, тем более если речь идет о надежном поставщике".

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд кубометров газа.