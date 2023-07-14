Россия с 19 июля повысит экспортную пошлину на пшеницу

Она составит 3022,6 рубля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 19 по 25 июля 2023 года включительно повышается до 3022,6 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2989,6 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет повышена до 1923,2 рубля против 1237,4 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $233,3 за тонну, на ячмень - $170,7 за тонну, на кукурузу - $203,8 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.