Эксперт заявила о росте стоимости летнего отдыха в Турции до 70%

При этом, по словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, российские туристы не отказываются от отдыха в этой стране

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Турции в летнем сезоне 2023 года выросла от 20% до 70% в зависимости от сегмента. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова на пресс-конференции в пятницу.

"Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то - на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растет доллар, евро, и это естественно сказывается на стоимости путевки, к сожалению. Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены. А так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", - сказала она.

Эксперт отметила, что российские туристы не отказываются от отдыха в Турции в связи с ростом цен. По ее словам, они пересматривают своим планы относительно длительности отдыха и вариантов размещения. "Те, кто могли себе позволить отдых в отеле лакшери, опускают категорию отеля до обычной "пятерки". Кто ехал на две недели, сейчас едет на неделю. Таким образом, происходит экономия", - объяснила она.

По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн россиян, добавила Осипова.