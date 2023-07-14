В Российском союзе туриндустрии назвали страны, в которые можно улететь прямыми рейсами

В их число вошли 36 государств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение из России в настоящий момент осуществляется в 36 стран, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин на пресс-конференции в пятницу.

"Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение, и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться", - сказал он, отметив, что путешествия через третьи страны сопряжены с большими рисками и более высокими тратами.

Вице-президент РСТ Александр Осауленко на пресс-конференции подчеркнул, что практически все доступные россиянам зарубежные туристические направления являются безвизовыми. Например, Турция, Египет, Куба, Таиланд, страны СНГ. Он также обратил внимание, что за 2022 год число открытых для россиян стран увеличилось в несколько раз.

"36 стран восстановили с нами сообщение авиационное прямое. В допандемийный период их было 69, а на май прошлого года их было семь. И они продолжают открываться. Я думаю, что до конца лета мы увидим с вами еще несколько стран", - резюмировал Осауленко.