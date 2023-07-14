"Черноголовка" завершила сделку по покупке производителя чипсов "Принглс"

Финансовые параметры сделки не разглашаются

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Холдинговая компания группы "Черноголовка" - "Аквалайф ресурс" завершила приобретение 100% долей российского бизнеса производителя "Принглс" - компании "Келлогг рус". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Черноголовки".

"Акционерное общество "Аквалайф ресурс" (холдинговая компания Группы "Черноголовка") завершило приобретение 100% долей в ООО "Келлогг рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов. В ближайшее время ООО "Келлогг Рус" будет переименовано в ООО "Любятово", - говорится в сообщении.

Финансовые параметры сделки не разглашаются. В компании подчеркнули, что "Любятово" продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье. Помимо бренда "Любятово" в портфеле компании торговая марка Extra и бренды, рассчитанные преимущественно на детский сегмент - Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr. Компания производит продукцию на трех заводах - в Воронеже, Пскове и Вязьме (Смоленская область). В ней работают 1 780 человек.

Kellogg's приостановила инвестиции и поставки в Россию после начала специальной военной операции на Украине. В декабре 2022 года компания сообщила, что продает российскую часть бизнеса группе компаний "Черноголовка". Kellogg's приняла решение избавиться от российских активов, поскольку считает нецелесообразным поддержание производства в стране.