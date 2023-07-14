Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с обеспечением ветпрепаратами в России

В ведомстве ранее сообщили об отсутствии риска дефицита лекарств для домашних животных

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения в России стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной", - говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало об отсутствии риска дефицита ветпрепаратов для домашних животных.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в России, в частности, производится полный спектр иммунобиологических препаратов для свиней в необходимом для рынка объеме. "Дефицита вакцин для свиней мы не ожидаем", - отметили в ведомстве.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера крупного агрохолдинга сообщила, что из-за вступающих в силу с 1 сентября 2023 года правил регистрации ветеринарных препаратов и вакцин российские свиноводы столкнутся с дефицитом и ростом цен на такую продукцию.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые требования закона "Об обращении лекарственных средств" по вводу в оборот препаратов для ветеринарного применения. Согласно изменениям, ввод в гражданский оборот ввозимого лекарственного препарата должен осуществляться при наличии заключения о соответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP).