Доходность пенсионного портфеля "молчунов" за I полугодие составила 8,8%

Она достигла более 92,4 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Годовая доходность по расширенному портфелю пенсионных накоплений Социального фонда России (ранее - ПФР) по итогам шести месяцев 2023 года составила 8,8% или более 92,4 млрд рублей, следует из раскрытых результатов инвестирования Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Доходы по портфелю госбумаг достигли 1,62 млрд рублей или 7,84% годовых.

"Ключевая задача ВЭБ.РФ - прирост накоплений около 38 млн клиентов Социального фонда России - по итогам полугодия выполнена. Доходность от размещения средств будущих пенсий более чем в два раза превышает годовой показатель инфляции", - сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. Он отметил, что прирост портфелей превысил референтные индексы Мосбиржи. "Доходы по пенсионным портфелям в основном были обеспечены процентными и купонными поступлениями по облигациям, а также операциями на денежном рынке", - добавил Александр Попов.

Работая с крупнейшим на рынке портфелем накоплений обънмом более 2,2 трлн рублей, ВЭБ.РФ инвестирует только в максимально наднжные активы - госбумаги и облигации крупнейших российских компаний. Высокорисковых вложений в пенсионных портфелях ВЭБа нет. Консервативная стратегия инвестирования ВЭБ.РФ на длительной дистанции в 5-10 и более лет себя оправдывает: результаты госуправляющего сопоставимы, а в ряде случаев превышают показатели крупнейших НПФ по доходности. При этом ВЭБ выступает одним из крупнейших инвесторов в реальную экономику, также отметили в госкорпорации.