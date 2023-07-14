Rutube столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента

В видеохостинге сообщили о планах удалять такой контент после обращения правообладателей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube столкнулся в последнее время с беспрецедентным количеством пиратского контента от пользователей и будет удалять его после обращения правообладателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе видеохостинга.

Ранее издание Lenta.ru сообщило, что на Rutube были обнаружены пиратские фильмы и сериалы, которые были загружены пользователями видеохостинга. Так, в частности, на площадке размещен третий сезон сериала "Ведьмак", а также на платформе нашлись недавние премьеры от Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV и других популярных западных стриминговых сервисов.

В наличии пиратского контента на Rutube убедился и корреспондент ТАСС.

"В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливают пользователи Rutube. Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя - контент будет незамедлительно удален с канала", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что весь нелицензионный контент с платформы в течение 24 часов после официального обращения правообладателей, согласно статьям 15.7 и 15.2 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 149-ФЗ (внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, принимаемые по заявлению правообладателя и порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав - прим. ТАСС). "Также Rutube является участником меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, что позволяет нам удалять нелицензионный контент, попавший в реестр, в течение шести часов", - добавили в пресс-службе.