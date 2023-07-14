Издатель игр Gameloft ликвидирует свое российское юрлицо

Компания приостановила свой бизнес в РФ и Белоруссии в начале апреля 2022 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Издатель и разработчик видеоигр Gameloft начал процесс ликвидации своего юридического лица в России, зарегистрированного еще в мае 2014 года. Это следует из документации, размещенной на портале ФНС России.

Издатель подал в межрайонную ИФНС России № 46 по Москве заявление по форме Р15016, которая соответствует заявлению (либо уведомлению) о ликвидации юридического лица. В едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и на портале "Федресурс" эти данные пока не отражены.

Компания, являющаяся "дочкой" французского медиаконгломерата Vivendi, приостановила свой бизнес в России и Белоруссии в начале апреля 2022 года, пообещав изъять все игры из магазинов. Между тем изначальный пресс-релиз, опубликованный тогда на сайте издателя, сейчас удален.

Gameloft известен большим числом изданных игр на мобильных платформах. В частности, популярностью пользуется серия гоночных игр Asphalt.