Sky узнал размер заработка Лиз Трасс на публичных выступлениях

Экс-премьер Великобритании получает по $20,7 тыс. в час, сообщил телеканал

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Зарплата бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс после ухода с поста главы правительства и лидера Консервативной партии составила £15 770 ($20,7 тыс.) в час, что оказалось самым большим показателем среди действующих членов Палаты общин британского парламента. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News, ссылаясь на подсчеты, проведенные проектом Westminster Accounts совместно с медиакомпанией Tortoise.

Исследование основывается на официальной информации о доходах на других работах вне стен парламента, которую обязаны предоставлять британские народные избранники. Лидером с точки зрения почасовой оплаты оказалась ушедшая в октябре 2022 года в отставку Трасс, которая провела на посту премьера наименьшее время в британской политической истории - менее 50 дней. За 12 часов публичных выступлений в Тайбэе, Токио, Мумбаи и Берне она заработала £189,2 тыс. ($248 тыс.). Как указывает Sky News, речь Трасс на Тайване, где экс-премьер побывала в мае 2023 года, оплачивалось по тарифу £20 тыс. в час. Это примерно в 1,5 тыс. раз больше средней оплаты труда в Великобритании.

Больше нее за час зарабатывал, будучи депутатом, лишь Борис Джонсон, которого Трасс сменила на посту премьера в сентябре 2022 года. За 117 часов работы вне Палаты общин Джонсон получил £2,5 млн или £21,8 тыс. ($28,6 тыс.) в час. Однако в июне политик, возглавлявший правительство с 2019 по 2022 год, отказался от депутатского мандата и более не обязан отчитываться перед парламентом.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения общих доходов с 2019 года, когда парламент текущего созыва начал работу, то первое место заняла опять же бывший премьер - Тереза Мэй. Будучи главой правительства с 2016-2019 годы, она заработала £2,7 млн ($3,5 млн). Однако с учетом того, что для этого ей пришлось работать 655 часа, ее зарплата за каждый час существенно ниже, чем у преемников на Даунинг-стрит - £4,4 тыс. ($5,8 тыс.).

Как говорится в исследовании, в среднем британский депутат получает на работах вне парламента £233 ($305) в час, что в 17 раз выше средней зарплаты по стране.