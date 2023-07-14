В ЛНР бизнес заключил с начала года договоры по госзакупкам почти на полмиллиарда рублей

Наибольший объем договоров заключили на возведение зданий, на втором месте услуги сухопутного и трубопроводного транспорта, на третьем - закупка текстиля, уточнил директор Корпорации МСП Александр Исаевич

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года заключил более 400 договоров на сумму свыше 476 млн рублей в сфере госзакупок. Как сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале, это в 10 раз больше, чем в 2022 году.

"С начала этого года в ЛНР в рамках <…> было заключено 400 договоров на общую сумму 476,4 млн рублей. Поставщиками по ним выступили 192 предприятия, зарегистрированных в регионе, все они относятся к категории микропредприятий. Объем закупок в сравнении с 2022 годом, когда ЛНР стала субъектом РФ, вырос более чем в 10 раз", - говорится в сообщении.

В правительстве ЛНР со ссылкой на директора Корпорации МСП Александра Исаевича рассказали, что в 2023 году наибольший объем договоров в ЛНР заключен на возведение зданий - 201,9 млн рублей, на втором месте услуги сухопутного и трубопроводного транспорта - 37,9 млн рублей, на третьем - закупка текстиля - 33,4 млн рублей.

В среду в Корпорации МСП сообщили, что МСП-поставщики четырех новых регионов России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - с начала 2023 года заключили договоры о госзакупках почти на 887 млн рублей.