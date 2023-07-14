Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили проиндексируют с 2024 года

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее сообщал, что индексация акцизов на алкоголь в России составит 5%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили будут проиндексированы с 1 января 2024 года, соответствующую поправку в Налоговый кодекс ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

"Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка. То есть ставки, которые предусмотрены на 2023 год, проиндексированы на 2024, 2025, 2026 годы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на эти годы в соответствии с прогнозом Минэка. Соответственно 5% - 2024 год, 4% - 2025 год, 4% - 2026 год", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения поправок к документу.

Ранее Сазанов сообщал журналистам, что индексация акцизов на алкоголь в России составит 5%, и это соответствует прогнозу по инфляции. По его словам, все ставки акцизов индексируются на уровень инфляции, и это "стандартно".

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь говорил, что Минэкономразвития не видит на данный момент существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше ранее заявленного прогноза в 5,3%.

Правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики был принят Госдумой в первом чтении 20 июня. Документ вносит изменения в отдельные нормы, касающиеся налогообложения по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и международное налогообложение.