Глава Минпрома Таджикистана предложил создать совместные промзоны с Россией

Шерали Кабир сообщил, что правительство его страны принимает меры для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в республику

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир предложил вице-премьеру - главе Минпромторга России Денису Мантурову создать совместные промышленные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского министерства.

"Российской стороне было предложено участие в реализации приоритетных проектах в горнорудной, текстильной и пищевой отрасли, а также создании совместных промышленных зон", - говорится в сообщении по итогам встречи министров в Екатеринбурге на выставке "Иннопром-2023", которая проходила с 10 по 13 июля.

Кабир отметил, что правительство Таджикистана принимает меры для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в республику для достижения роста промышленного производства в стране в два раза в течение ближайших пяти лет. Таджикский министр также подчеркнул, что "участие российского капитала и специалистов по созданию технопарков в Таджикистане сыграло бы большую роль в дальнейшем для углубления сотрудничества" между государствами.

В ходе визита в Екатеринбург Кабир также встретился с руководством Русской медной компании, в ходе которой обсудили сотрудничество РФ и Таджикистана в области цветной металлургии. Также на выставке глава Минпрома Таджикистана встретился с замминистра промышленности и торговли России Олегом Бочаровым и руководством компании "БТК Групп". "В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовительными работами по созданию текстильного комплекса в городе Куляб", - отметили в пресс-службе.

В марте в ходе визита в Душанбе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что объем инвестиций российских компаний в Таджикистан можно нарастить. Министр экономического развития РФ Максим Решетников тогда же сообщал ТАСС, что Таджикистан может развивать промышленные предприятия, которые будут участвовать в "большой кооперации", становясь частью производственных цепочек, как с российскими заводами, так и на всем пространстве Евразийского экономического союза.