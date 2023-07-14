Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 года

Она предполагает снижение выплат нефтяникам по нему на 50%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил предложенные правительством поправки по корректировке топливного демпфера, предполагающие снижение выплат нефтяникам по нему на 50% с 1 сентября до конца 2026 года. Поправки предложены ко II чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

"Предусматривается корректировка демпфирующего механизма: мы на 50% сокращаем выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину так и по дизельному топливу", - пояснил в ходе заседания комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Как сообщалось, корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц.

Комитет также одобрил предложение по индексации ставок акцизов на бензин и топливо на 5% в 2024 году и на 4% в 2026 и 2027 годах. В частности, ставки акцизов на бензин класса "Евро 5" на 2024 год предлагается установить на уровне 15,048 тыс. рубля за тонну. В 2025 и 2026 году предполагается рост на 4%. На дизтопливо акциз может вырасти также на 5%, до 10,425 тыс. рубля в 2024 году, в 2025-2026 годах - на 4%.