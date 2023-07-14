"Плитвуд" создаст в Вологодской области масштабное производство фанеры за период СПИК 2.0

Мощность предприятия составит до 180 тыс. куб. м большеформатной березовой фанеры в год

ТАСС, 14 июля. Компания "Плитвуд" построит одно из масштабных в стране производств большеформатной березовой фанеры в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области за 15-летний период действия специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Проект компании одобрен для заключения СПИК 2.0, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"Проект ООО "Плитвуд" одобрен для заключения специального инвестиционного контракта. Решение принято по результатам открытого конкурсного отбора при Минпромторге России на право заключения специального инвестиционного контракта, в рамках которого реализуется инвестиционный проект по внедрению технологии производства большеформатной березовой фанеры", - говорится в сообщении.

В Вохтоге будет создано одно из самых крупных в России безотходных и экологичных производств мощностью до 180 тыс. куб. м большеформатной фанеры в год, которое реализуется по схеме "greenfield". Основные потребители - сферы строительства и машиностроение. На производстве будет создано около 700 новых рабочих мест. После подготовки протокола комиссии и его согласования сторонами будет заключен специальный инвестиционный контракт между ООО "Плитвуд", Минпромторгом России, правительством Вологодской области и Грязовецким муниципальным округом сроком на 15 лет.

"На это время предприятие получит целый ряд важных преференций, в частности, отмену уплаты налога на прибыль в федеральный и областной бюджеты, а также имущественного налога и получение статуса "Единственный поставщик". Такая поддержка особенно значима в новых экономических условиях. Реализация готовой продукции планируется на экспорт в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Российскую Федерацию и СНГ", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора Дмитрия Горбачева. С 2020 года проект компании имеет статус приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса.