Эксперты считают, что ФРГ не достигнет климатической нейтральности к 2045 году без допмер

По мнению экспертной группы при правительстве, в лучшем случае выбросы будут оставаться на уровне 160 млн тонн в год

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Германия не сможет достичь заявленной цели по климатической нейтральности к 2045 году, если не примет дополнительные усилия. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на проект доклада экспертной группы при правительстве.

Эксперты просчитали два сценария - более и менее благоприятный. "Цели по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2045 году не достичь в обоих сценариях", - приводятся в статье выдержки из доклада. В лучшем случае выбросы будут оставаться на уровне 160 млн тонн в год, полагают авторы доклада.

Для сравнения: по состоянию на прошлый год выбросы парниковых газов в ФРГ были на уровне 745 млн тонн.

Изменение климата и вызванные этим природные катастрофы обходятся ФРГ в среднем в €6,6 млрд ежегодно, а с 2000 года ущерб в общей сложности составил €145 млрд. Таковы результаты исследования, проведенного в прошлом году по заказу Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, его результаты опубликованы в понедельник.