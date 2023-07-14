В Астрахани на верфи спустят на воду контейнеровоз стоимостью более 1 млрд рублей

Сдача судна планируется осенью 2023 года

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Контейнеровоз проекта RSD49 для Астраханского порта спустят на воду осенью этого года, его стоимость превышает 1 млрд рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

"Для порта на астраханской верфи ведутся работы по достройке судна проекта RSD49. Сдача судна планируется осенью 2023 года, его стоимость превышает 1,1 млрд рублей", - цитирует министра промышленности, торговли и энергетики региона Илью Волынского его пресс-служба.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что контейнеровоз строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС - структуру "Объединенной судостроительной корпорации").

Ранее со ссылкой на председателя Совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко сообщалось, что астраханские предприятия, входящие в ОСК, благодаря целому ряду контрактов до 2027 года будут полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит порядка 60 млрд рублей.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. ЮЦСС располагает высоким уровнем технологий, современными средствами контроля и системой качества, высококвалифицированным персоналом, выпускает широкую линейку судов различного назначения под ключ, имеет большой опыт строительства морских платформ.