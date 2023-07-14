Более 1 тыс. га земель передали фермерам по программе "Подмосковные 10 га

В регионе также востребована такая мера поддержки, как предоставление участков без торгов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 30 земельных участков общей площадью свыше 1 тыс. га передали фермерам Московской области в рамках программы "Подмосковные 10 га". Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Главный ресурс для любого фермера, чтобы начать свое дело или продолжать развиваться - это земля. Мы решили, что было бы правильно предоставлять нашим аграриям землю бесплатно на шесть лет - дать возможность за это время наладить хозяйство, получить первые результаты своего труда. Нашу региональную программу "Подмосковные 10 га" сначала опробовали в отдаленных округах, увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию. Теперь получить землю можно в 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка, это 1,1 тыс. га", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Он добавил, что помимо программы "Подмосковные 10 га", в регионе востребована такая мера поддержки, как предоставление участков без торгов. "И в целом - стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса. Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий: например, на производство молока, агротехнические работы", - отметил Воробьев.

В пресс-службе рассказали, что программа "Подмосковные 10 га" была запущена в 2022 году. В качестве пилотных были выбраны городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. После она была расширена на еще 23 городских округа.

Согласно условиям программы, фермер может получить участок в размере от 10 до 200 га. Размер зависит от вида сельскохозяйственной деятельности. Землю до 50 га можно получить для овощеводства, садоводства или пчеловодства, до 100 га - для растениеводства, до 200 га - для разведения мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясомолочного направления.