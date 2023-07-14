Эксперт: в России импортозамещение ПО в области кибербезопасности выполнено на 90-100%

При этом, по словам директора Уральского центра систем безопасности Валентина Богданова, для импортозамещения продукции в сфере радиоэлектронных компонентов и микроэлектроники необходимо больше времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Российские компании заместили 90-100% ушедшего с рынка РФ программного обеспечения (ПО) в области информационной безопасности. При этом для импортозамещения продукции в сфере радиоэлектронных компонентов и микроэлектроники необходимо больше времени, рассказал в пятницу директор Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) Валентин Богданов на конференции IT IS conf.

"С моей точки зрения, на 90-100% задача импортозамещения программного обеспечения [в области] защиты информации у нас решена. <…> Если мы опускаемся на уровень ниже, [где] системное ПО, операционные системы и базы данных, эта задача в нашей стране тоже решена достойно - на 70-80%. Опускаясь на [уровень] ниже, это аппаратные решения, серверное оборудование, активное сетевое оборудование, - там ситуация не такая благоприятная, хотя решения тоже есть", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Менее остальных замещена продукция в области радиоэлектронных компонентов и микроэлектроники, добавил Богданов. "Здесь, конечно, предстоит огромная работа, но она идет. <…> Мы не можем говорить только [об импортозамещении] ПО, надо рассматривать всю эту пирамиду, иерархию в целом. "Железо" тоже должно быть отечественным и проверенным", - заключил генеральный директор УЦСБ.

Директор департамента продвижения продукции компании "Аквариус" Олег Марин, в свою очередь, отметил, что возврат в Россию ушедших западных компаний маловероятен, по крайней мере, в ближайшее время. "Благо, у нас, с точки зрения ПО, достаточно сформировавшийся рынок, <…> поэтому за информационную безопасность со стороны ПО беспокоиться не стоит", - рассказал он.

При этом проблемы с аппаратной частью, в частности, с комплектующими в будущем возможны, добавил Марин. "Основная проблема, с которой мы [как компания] сейчас будем сталкиваться, - это интеграция софта и "железа" в одни аппаратные комплексы, которые можно предложить заказчику. <…> Она сейчас решается", - пояснил директор департамента продвижения продукции "Аквариус".

IT IS conf - крупнейшая на Урале конференция, посвященная тенденциям в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Конференция проводится в Екатеринбурге четвертый год подряд. На мероприятии эксперты в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны, руководители IT-компаний, главы профильных министерств и представители бизнес-структур обмениваются опытом и актуальной информацией о ситуации на рынке информационной безопасности. В частности, на секциях конференции обсуждались лучшие практики информационной безопасности, средства сетевой безопасности и российские IT-платформы.