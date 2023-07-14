В Петербурге начнут выпускать импортозамещающие рулевые машины для гражданского флота

Технический директор "АВА Гидросистемы" Виктор Яцкевич сообщил, что в 2024 году планируется сделать 20-30 изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Предприятие "АВА Гидросистемы" в Петербурге будет выпускать импортозамещающие рулевые машины для гражданского флота России. Об этом в пятницу сообщил ТАСС технический директор предприятия Виктор Яцкевич.

"У нас в стране практически закрылись возможности ввоза импортных рулевых машин для судов и кораблей. Этот рынок был занят в основном западной продукцией, и нам было сложно туда выйти. Потребность в них очень большая, поэтому мы инвестировали в это направление. Пока у нас представлены два типа рулевых машин. В течение следующего года мы планируем сделать 20-30 рулевых машин. Сейчас у нас есть заказы от завода "Зенит" в Казахстане для промышленного флота, от завода в Белом Городке в Тверской области, который строит катамараны. В ближайшее время планируется выпустить четыре рулевых привода для катамаранов проекта "Соммерс" для перевозки пассажиров из Петербурга в Кронштадт", - сказал он.

Рулевая машина представляет собой два гидравлических цилиндра, которые поворачивают руль на корабле.

Модернизация оборудования

Предприятие планирует в несколько раз увеличить выпуск оборудования для гражданского флота, в том числе вспомогательных систем спуска-подъема судов, цилиндров для рыболовецких судов и т. д., так как спрос на эту продукцию сильно вырос после ухода западных поставщиков.

По словам гендиректора "АВА Гидросистемы" Анатолия Яцкевича, спрос на продукцию предприятия увеличился примерно на треть. "Более 20% оборудования нужно заменить на новое. Для развития производства нашей продукции потребуется освоить новые технологии. Примерно на треть увеличились новые запросы. Но они не всегда превращаются в заказы из-за нехватки денег", - рассказал он ТАСС.

Чтобы нарастить объемы производства, предприятие планирует обновить парк оборудования с помощью займа Фонда развития промышленности, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. "Мы обсудили вопрос модернизации оборудования. Фонд развития промышленности готов предоставить займ предприятию для приобретения оборудования. Здесь делается продукция не только для судостроения, но и узлы, которые используются на наших катамаранах. Собственные научная база и конструкторское бюро позволяют предприятию, получив задачу, спроектировать, сконструировать и дать рынку необходимые сегодня узлы и агрегаты, которые раньше закупались за границей", - отметил он.

АО "АВА Гидросистемы" существует на рынке с 1994 года. Предприятие было организовано при приватизации станкостроительного объединения.

Компания производит продукцию для судостроения, выпускает гидравлическое оборудование для многих отраслей промышленности, производит системы для ТЭК, МЧС, РЖД и ВПК.