Передачу имущества в личный фонд освободят от налогов

Предусматривается, что доходы личного фонда будут облагаться по ставке 15% при условии, что он не осуществляет активную коммерческую деятельность, а занимается только получением пассивных доходов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Передача имущества в личный фонд и из личного фонда будет освобождена от налогов. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс РФ была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта, направленного на реализацию основных положений налоговой политики.

"Для личных фондов предусматривается следующее - при передаче имущества в личный фонд и передаче имущества из личного фонда не влечет налоговых последствий, в частности, по НДС, по налогу на прибыль, по НДФЛ", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения поправок к документу.

Предусматривается, что доходы личного фонда будут облагаться по ставке 15% при условии, что он не осуществляет активную коммерческую деятельность, а занимается только получением пассивных доходов. Доля пассивных доходов - дивидендов, процентов, роялти, доходов от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, курсовых разниц - должна составлять более 90% от совокупных доходов личного фонда.

1 марта 2022 года в силу вступил федеральный закон, позволяющий создавать личные фонды. Личным фондом признается некоммерческая организация, учрежденная гражданином и осуществляющая управление переданным этим гражданином или унаследованным от него имуществом.