РФ может перейти с 2024 года на российский индекс при расчете нефтяных налогов

Как отметил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, в настоящее время сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия с 2024 года может перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривались соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Сазанов отметил, что сейчас пока сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование) в европейских портах. Однако, по его словам, с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку.

"Мы переходим на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки. И также к расчету [Urals] Brent минус $20 с 1 сентября 2023 года. С 1 января 2024 года, вы действительно правы, котировка Urals CIF, публикуемая Argus, уйдет", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, перестанет ли Минфин использовать котировку Urals от Argus при налогообложении.

Комитет Госдумы одобрил данную поправку в Налоговый кодекс.

Ранее президент Санкт-Петербургской международной товарной-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которая рассчитывает внебиржевой индекс Urals, Алексей Рыбников заявлял журналистам, что надеется на начало использования индикатора СПбМТСБ с 1 января 2024 года. По его словам, биржа готова к этому технологически, а все нормативные документы подготовлены и согласованы.

Котировка Urals на базисе CIF, рассчитываемая Argus и используемая сейчас для расчета нефтяных налогов, учитывает стоимость российской нефти в европейских портах Роттердам и Аугуста. С октября прошлого года Argus таже начал оценку стоимости Urals в российских портах на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки), поскольку котировки российской экспортной нефти в европейских портах на базисе CIF перестали в полной мере отражать справедливую цену Urals из-за прекращения ее поставок в Европу. В агентстве отмечали, что оценка стоимости Urals в портах отгрузки становится актуальной, поскольку эти цены отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях.