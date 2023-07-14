На финансирование шести дорожных карт в 2023 году предусмотрели более 90 млрд рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что из этой суммы средства бизнеса составляют 73,9 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 90 млрд рублей предусмотрено в 2023 году на финансирование шести дорожных карт высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседание президиума правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Работа по курируемым мной шести дорожным картам высокотехнологичных направлений ведется согласно намеченным планам, рассчитываем достичь всех целевых показателей. На их финансирование в 2023 году предусмотрено 93,5 млрд руб.", - сказал Чернышенко.

Он уточнил, что из этой суммы средства бизнеса составляют 73,9 млрд рублей.

Речь идет о дорожных картах "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Квантовые вычисления", "Квантовые коммуникации", "Новое индустриальное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение" и "Искусственный интеллект". Соглашения по ним были подписаны ранее с госкорпорациями "Ростех" и "Росатом", а также с "Ростелекомом", "КНС групп", которая входит в "ИКС холдинг", РЖД, "1С" и VK, Сбербанком, АО "УК РФПИ" и АНО "Платформа НТИ".