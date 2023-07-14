В России свыше 100 компаний подключились к развитию высокотехнологичных отраслей

Как напомнил первый вице-премьер Андрей Белоусов, по поручению президента Владимира Путина правительство заключило с крупнейшими компаниями страны 10 соглашений по развитию высокотехнологичных направлений

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 100 компаний в РФ участвуют в реализации соглашений о развитии высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию.

"Напомню, что по поручению президента России правительство заключило с крупнейшими компаниями страны 10 соглашений по развитию высокотехнологичных направлений, суть которых состоит в создании конкретных промышленных продуктов и образцов, готовых к тиражированию и серийному производству. По каждому соглашению разработаны детальные дорожные карты, сформированы конкретные перечни мероприятий, определены показатели. К реализации мероприятий дорожных карт подключено более 100 компаний", - сказал Белоусов.

В секретариате первого вице-премьера РФ также сообщили, что на президиуме в том числе шла речь об искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и коммуникациях, водородной энергетике, современных сетях связи. Обсуждалось создание системы накопления энергии, программное обеспечение, новые материалы, перспективные космические системы и сервисы.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, в свою очередь, рассказал о реализации дорожной карты "Системы накопления энергии". Он отметил, что запуск первой в России "гигафабрики" по производству систем накопления энергии мощностью 4 ГВт·ч в год ожидается во второй половине 2025 года.