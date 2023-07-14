Блинкен заявил, что от России ждут не только продления, но и расширения зерновой сделки

По словам госсекретаря США, есть ясный сигнал от всего мира, что продление является самым меньшим, что может сделать Россия

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество ожидает, что Россия не только продлит зерновую сделку на новый срок, но и расширит ее. Об этом заявил, выступая в пятницу на пресс-конференции в Джакарте, госсекретарь США Энтони Блинкен. Прямая трансляция пресс-конференции на шла на сайте Госдепартамента США.

"Все ожидают, что Россия не только продлит, но и расширит эту инициативу", - сказал он.

"Я считаю, что есть ясный сигнал от всего мира, в том числе, от стран Юго-Восточной Азии, что самое меньшее, что может сделать Россия - это продлить зерновую сделку, чтобы мир мог получать продовольствие, чтобы цены сохранялись на низком уровне, а предложение товаров - на высоком", - добавил Блинкен.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Россия пока не заявляла об окончательном решении, собирается ли она продлить или прекратить сделку.