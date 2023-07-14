"Лукойл" рассматривает возможность строительства ВЭС на побережье Каспийского моря

Компания отметила, что намерена работать в партнерстве с российскими предприятиями

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Лукойл" рассматривает возможность строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на побережье Каспийского моря для снабжения зеленой энергией инфраструктуры проектов по добыче углеводородов. Об этом говорится в отчете об устойчивом развитии группы за 2022 год.

Окончание ветромониторинга запланировано на 2023 год. После этого будет выполнена всесторонняя оценка проекта и принято окончательное решение, уточняется в отчете.

Компания отмечает, что намерена работать в партнерстве с российскими предприятиями, которые обладают как производственными мощностями, так и достаточным опытом и экспертизой, что позволяет сократить риски и сроки реализации проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России.

Кроме того, согласно отчету, компания планирует строительство солнечной электростанции мощностью 5 МВт на свободных территориях ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия" в Казахстане.

Всего по итогам 2022 года организации группы "Лукойл" произвели 1,071 млрд кВт-ч электроэнергии, произведенной от ВИЭ, что на 4,9% больше, чем в 2021 году. При этом доля выработки электроэнергии от ВИЭ в общем объеме выработки сохранилась на уровне 4,4%. Инвестиции группы в развитие ВИЭ по итогам 2022 года составили 200 млн рублей против 2,023 млрд годом ранее. Доля доходов, полученных от продажи электроэнергии, произведенной от ВИЭ, выросла на 1% - до 15%.

В части возобновляемой энергетики установленная мощность генерирующего оборудования группы составляет 420 МВт, из них 292 МВт приходится на гидроэнергию (4 ГЭС и 1 малая ГЭС), 44 МВт на солнечную энергию (8 СЭС) и 84 МВт на энергию ветра (1 ВЭС).