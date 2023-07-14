Минпромторг призвал производителей напитков заранее подготовиться к маркировке

Замглавы ведомства Екатерина Приезжева отметила, что в Приморском крае к маркировке готовы все производители воды для детского питания

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Производителей пивоваренной продукции и безалкогольных напитков призвали заранее подготовиться к маркировке, внедрение которой начнется уже в 2023 году. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева в пятницу во Владивостоке на совещании в правительстве Приморского края.

"Большая часть производителей Приморского края демонстрируют серьезный подход к делу и уже сейчас готовы к вступлению в силу новых требований. Хочу призвать остальных производителей пивоваренной продукции и безалкогольных напитков, которые еще не приняли участие в проекте маркировки, заранее начать подготовку к внедрению новых процессов", - сказала Приезжева на заседании по вопросу маркировки пивоваренной продукции, безалкогольных напитков и воды для детского питания.

Говоря о Приморском крае, Приезжева отметила, что в регионе к маркировке готовы все производители воды для детского питания и порядка 50% производителей безалкогольных напитков в полимерной и стеклянной упаковке.

В совещании приняли участие представители правительства Приморья, региональных ведомств и бизнес-сообщества, а также государственной системы маркировки "Честный знак". Член Совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы "Честный знак") Александр Демьянов напомнил о доступных программах поддержки производителей безалкогольной продукции и пивоваров, в частности, о компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки и рассрочке на три года, уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Маркировка безалкогольных напитков, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, начинает поэтапно внедряться с 1 сентября 2023 года. С этой даты регистрация в системе "Честный знак" станет обязательной для производителей. С 1 октября 2023 года станет обязательной маркировка пива в полимерной и стеклянной упаковке, с 15 января 2024 года - в банках и другой упаковке.