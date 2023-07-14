Правительство Украины планирует повысить цены на алкоголь до 71%

Как заявили в Минэкономики страны, такие меры необходимы в связи с изменениями в социально-экономической и налоговой сферах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство экономики Украины разработало проект постановления правительства, предусматривающий значительное повышение цен на алкогольные напитки. Соответствующий документ вынесен ведомством на обсуждение правительства, сообщило украинское издание "Экономическая правда".

В документе предлагается увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков: на водку и ликеро-водочные изделия - на 13%, на коньяк (бренди) - на 11-12%, на вина игристые и газированные винные напитки - на 28%, на виски, ром и джин - на 25%, на винодельческую продукцию и обычные (неигристые) вина - на 62%, на сидр, перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки, содержание этилового спирта в которых не превышает 22%, - на 61-71%.

Необходимость таких мер Минэкономики обосновывает изменениями, произошедшими в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, ростом стоимости сырья, комплектующих, энергоносителей, расходов на оплату труда, а также повышение с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки.