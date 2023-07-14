Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,59%, индекс РТС - на 0,6%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался разнонаправленно, индекс Мосбиржи курсировал недалеко от 2 900 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, до 2 902,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,6%, до 1 014,62 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 90,06 рубля, евро вырос на 0,23%, до 101,20 рубля, юань - на 0,02%, до 12,62 рубля.

"Фактор пятницы, актуальный в периоды геополитической напряженности, не позволил завершить неделю более уверенно. В то же время внешний фон оставался достаточно благоприятным, а рубль не спешил укрепляться", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Слабость рубля на уходящей неделе оказывала поддержку тяжеловесным акциям экспортеров и сырьевиков, занимающих более половины индекса Мосбиржи. "Однако предстоящая неделя может ознаменоваться укреплением российской валюты на фоне приближения налогового периода и сдвига вверх сырьевых котировок. Валютный фактор и близость годовых максимумов могут вызвать паузу в росте акций", - добавил эксперт.

В "БКС мир инвестиций" полагают, что краткосрочно не исключены локальные волны фиксации прибыли. Однако просадки, связанные в том числе с технической перегретостью, продолжат оперативно выкупаться добавили там.

Лидерами роста на российском фондовом рынке снова стали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+6,1%) в ожидании рекомендации советом директоров промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения без новостей оказались акции холдинга ЕМС (-1,5%).

Прогноз на 17 июля

Понедельник может оказаться сильным днем для российского рынка, если за выходные не реализуется какого-либо значимого негатива, а котировки Brent не развернутся под $80, считает Александр Бахтин. По прогнозам "БКС мир инвестиций", 17 июля индекс Мосбиржи будет колебаться в районе 2 825 - 2 925 пунктов, курсу рубля к доллару - 88-91 рубль.

Freedom Finance Global полагают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 850 - 2 950 пунктов, пара доллар/рубль может проторговаться в интервале 89-91 рубля, евро/рубль - в интервале 100-102 рублей, пара юань/рубль - в диапазоне 12,3-12,7 рубля.

Из важной макростатистики в понедельник будет опубликован блок макроданных по КНР, включая оценку ВВП за второй квартал 2023 года и данные по безработице за июнь. Также инвесторы в начале будущей недели продолжат следить за финансовыми результатами компаний в рамках сезона отчетностей в США, сигналами регуляторов и геополитикой, отметил Бахтин.