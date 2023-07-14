Кабмин выделил Минпромторгу 2 млрд рублей на поддержку проектов по комплектующим

Согласно соответствующему распоряжению, средства направлены для стимулирование инвестиционной активности путем реализации приоритетных инвестпроектов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минпромторгу 2 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование Агентства по технологическому развитию для поддержки проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия, говорится в соответствующем распоряжении на официальном сайте правовой информации.

"Выделить Минпромторгу России в 2023 году бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, в размере 2 млрд рублей", - отмечается в документе.

Средства направлены для стимулирование инвестиционной активности путем реализации приоритетных инвестпроектов. Поддержка осуществляется с учетом того, что объем выручки российских компаний в течение четырех лет после окончания проектов составит не менее 4 млрд рублей.