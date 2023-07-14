Почти 7 тыс. инвесторов Подмосковья применили услугу комплексного подключения к сетям

По словам зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатериной Зиновьевой, экономический эффект бизнеса от введения комплексной услуги за 2022 год оценивается в 500-800 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 7 тыс. инвесторов Московской области получили комплексную услугу по подключению к инженерным сетям с 2022 года, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Услуга крайне востребована, ведь она позволяет оперативно подключить объект капитального строительства ко всем необходимым инженерным сетям, подав одну заявку на все необходимые опции. Это существенно экономит время и деньги инвестора. Экономический эффект бизнеса от введения комплексной услуги за 2022 год оценивается в 500-800 млн рублей", - приводятся слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой.

В пресс-службе отметили, что услугу можно получить на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. На Инвестиционном портале Московской области также можно ознакомиться с алгоритмом, который доступно объяснит, как воспользоваться услугой. Для удобства пользователей созданы видеоинструкции.

Чтобы получить доступ к услуге, нужно зайти в личный кабинет на Региональном портале государственных услуг. Через него можно получить информацию о возможности подключения, технические условия, договор о техприсоединении или акт о подключении объекта. Одно обращение позволяет подать заявку сразу по всем видам ресурсов или выбрать нужные из перечня: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газ и электричество.