14 июля, 17:33

В ООН сообщили, что проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки не осуществляется

AP Photo/ Khalil Hamra
© AP Photo/ Khalil Hamra

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, Совместный координационный центр уже более двух недель не выдавал соответствующих разрешений

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле уже более двух недель не выдавал разрешений на проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Вчера в коридоре было два судна. Одно загружается в Одессе, другое идет к Стамбулу. Мы получили 29 заявок на участие в инициативе, но ни одно новое судно не получило разрешения войти в коридор с 27 июня. СКЦ продолжает работать, регистрация судов, как ожидается, будет возобновлена по возможности", - сказал он.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. 

© Информационное агентство ТАСС
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