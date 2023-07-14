Польша попросила Еврокомиссию запретить импорт малины и клубники с Украины

Как сообщило Польское агентство печати, республика направит соответствующее письмо в ЕК "в ближайшее время"

ТАСС, 14 июля. Польша намерена обратиться к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой запретить импорт с Украины замороженной малины и клубники. Об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус.

"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это означает большие трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка", - отметил министр, слова которого приводит Польское агентство печати. "Вот почему Польша решила обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в так называемые превентивные меры, то есть запретить их импорт с Украины", - добавил Телус.

Как указывает агентство, соответствующее письмо в ЕК будет направлено польской стороной "в ближайшее время".

На прошлой неделе портал businessinsider.pl информировал об обращении Союза польских садоводов к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой запретить импорт с Украины свежей и замороженной малины. По данным портала, садоводы сообщили, что рынок разрегулирован, а закупочные цены настолько низкие, что сбор малины себя не окупает. Причиной трудностей, по их мнению, стало "заваливание" польского рынка более дешевой украинской малиной.