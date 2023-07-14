Россия и Иран рассматривают создание совместной судоходной компании

По словам посла республики в Москве Казема Джалали, странам нужно развивать порты и соединить их "как железные дороги"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия и Иран обсуждают возможность создания совместной судоходной компании, сообщил в пятницу посол исламской республики в Москве Казем Джалали в эфире телеканала "Россия-24".

"Надо укрепить наши порты, надо укрепить судоходный флот. Даже создать совместную судоходную компанию. Недавно как раз я переговорил с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым, также министр транспорта Ирана с ним эту тему обсудил. Наши российские коллеги приветствовали создание совместной судоходной компании", - сказал дипломат.

По словам посла, странам нужно развивать порты и соединить их "как железные дороги". "Здесь есть очень большой потенциал по перевозке грузов", - отметил он.